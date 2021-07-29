Freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi
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Freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi

Freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi.

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Karaelmas Mahallesinde meydana geldi.41 AH 777 plakalı tüp kamyonun freni patladı. Kamyon şeförü aracı son anda kaldırıma çıkarak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Ardından kamyon şoförü aracın etrafını güvenlik levhası koyarak yol güvenliği aldı. - ZONGULDAK

Freni patlayan tüp kamyonu kaldırıma çıkarak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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