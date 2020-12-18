Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
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Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı

18.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:39

Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı Bitlis-Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis-Baykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Freni patlayan İran plakalı tır, önündeki otomobili ezerek hurdaya çevirdi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırdan yola savrulan variller ise olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla toplandı.

Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı
Freni patlayan tır önündeki aracı böyle biçti: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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