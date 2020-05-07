Freni patlayan TIR karşı şeride geçti
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Freni patlayan TIR karşı şeride geçti

Freni patlayan TIR karşı şeride geçti
07.05.2020 04:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 04:20

Freni patlayan TIR karşı şeride geçti Ters şeritte 400 metre savrulan TIR, karayolunu trafiğe kapattı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan Males yüklü TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşı şeride geçti.

Freni patlayan TIR karşı şeride geçti

Ters şeritte 400 metre savrulan TIR, karayolunu trafiğe kapattı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan Males yüklü TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşı şeride geçti. Yaklaşık 400 metre boyunca karşı yönde savrulan TIR, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 01.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Resul Temizeridaresindeki 38 TS 356 plakalı sıvı Males maddesi yüklü çekici TIR, Kovukdere rampalarından inerken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan TIR, orta refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 400 metre boyunca karşı şeritte savrulan TIR, yine bariyerlere çarparak durabildi. TIR sürücüsü Temizer kazayı yara almadan atlatırken, kaza sebebiyle dağılan bariyer parçaları ise karayoluna savruldu. Kaza anında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

Öte yandan bariyerlere çarparak durabilen TIR, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametini trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, 400 metrelik kaza bölgesinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bariyer parçalarını yol kenarına alırken, karayolları ekipleri de TIR'dan dökülerek kayganlaşan yolda temizleme ve kumlama çalışması yaptı.

İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik akışı yaklaşık 2 buçuk saat kapalı kalırken, temizleme ve kumlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekiplerinin kazaya karışan TIR'ı karayolundan kaldırmak için çalışamları sürüyor.

Freni patlayan TIR karşı şeride geçti

Kaynak: İHA

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