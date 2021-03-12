Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
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Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var

12.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:16
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı.

Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu açıklandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarparak bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Tır ile karşı yönden gelen araçların çarpıştığı ve onlarca aracın karıştığı kazada tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. - BURSA

Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 6 ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 18:16:51. #1.14#
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