Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı Şoför otobüsü elektrik direğine çarparak durdurabildi, olası facianın önüne geçildi Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde freni patlayın ve sürücüsünün kontrolünden çıkan şehiriçi yolcu otobüsü önündeki 6 araca çarptı, kazada 5...

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Şoför otobüsü elektrik direğine çarparak durdurabildi, olası facianın önüne geçildi

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde freni patlayın ve sürücüsünün kontrolünden çıkan şehiriçi yolcu otobüsü önündeki 6 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Uncalı Mahallesi 1336 Sokak üzerinde meydana geldi. Duraktan yolcusunu aldıktan sonra, diğer durağa ilerleyen sürücü freni patlayan otobüsün kontrolünü kaybetti. Önündeki araçlara çarpa çarpa ilerleyen otobüs kaldırımdaki elektrik direğini devirdikten sonra durdu. Kazada otobüsteki ve araçlardaki kişilerden 5 kişi yaralandı.Kaza yeri savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralılara vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı

Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, duyanların gözünü yaşarttı

Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, duyanların gözünü yaşarttı

 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada faciadan dönüldü

2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada faciadan dönüldü

 Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı

Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title