Freni Patlayan Motosikletin Kaza Anı Kameralara Yansıdı

KONYA'da freni patlayan motosikletin kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun camına çarpması güvenlik kameraları yansıdı.



Kaza, 30 Haziran günü saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, freni patlatığı belirtilen motosiklet, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun camına çarptı. Çarpma sonrası motosiklet ve sürücüsü yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



- Konya