İZMİR (İHA) - Freni patlayan kamyonet eve çarparak durabildi: 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde freni patlayan bir kamyonet, 3 katlı bir eve çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada kamyonet içerisinde sıkışan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 140 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Cahit O. yönetimindeki 35 AN 8421 plakalı nakliye kamyonu, taşıma işi için sokağa geldi. Seyir halindeyken freni patlayan kamyonet, sokağın sonundaki eve çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan Cahit O., Ali O. ve Berzan O. kamyonette sıkışırken, kazayı görenler durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, AKS 110 ekiplerince dışarı çıkartılırken, hafif yaralandığı belirlenen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Meydana gelen kazada kamyonet, apartmanın zemin katı ve 1'inci katın balkonuna hasar verirken, şans eseri evde kimsenin olmaması nedeniyle, hasar gören evde yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.