Freni Patlayan Kamyonet Yayaları Ezip Geçti, Baba-Oğul Olay Yerinde Can Verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde freni patlayan tomruk yüklü kamyonetin traktöre ve yanında bekleyen yayalara çarpması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TOMRUK YÜKLÜ KAMYONETİN FRENİ PATLADI

Kaza, ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Uluağaç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uluağaç Mahallesi'nden Bafra istikametine seyir halinde olan Ali Karagöz idaresindeki tomruk yüklü 55 JL 389 plakalı kamyonetin freni patladı.

BABA-OĞUL OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Freni patlayan kamyonet park halindeki 55 FT 227 plakalı traktöre ve yanında duran İhsan Çalkur (59), Yadigar Yavuz (58), Gülüzar Çalkur (53), Ali Çalkur (55) ve Hikmet Çalkur'a (22) çarptı. Kamyonetin altında kalan Ali Çalkur ve oğlu Hikmet Çalkur olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada İhsan Çalkur, Yadigar Yavuz ve Gülüzar Çalkur (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyon sürücüsü Ali Karagöz jandarma tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.