Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı
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Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı

Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı Diyarbakır'da freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi.

10.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:38

Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ovabağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 80 ABA 334 plakalı kamyonetin freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, ilk önce 21 AAF 175 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrilirken, kamyonet daha sonra park halindeki 21 TT 0314, 47 PS 301, 72 T 0187 plakalı ticari araçlara çarparak durabildi. Olay yerinde 2 kişi araçların arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan vatandaşlar bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçtikten sonra durabildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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