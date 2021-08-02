Freni patlayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Freni patlayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Freni patlayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da freni patlayan taş yüklü kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da freni patlayan taş yüklü kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesi Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. yönetimindeki 23 DU 527 plakalı taş yüklü kamyonun freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Freni patlayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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