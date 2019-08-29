Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (4)

Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (4)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.

29.08.2019 02:31
Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (4)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.

İskenderun-Belen kara yolu İskenderun Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan Caner A. kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyonet, 8 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile diğer araçlardaki 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tek yönlü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (4)
Kaynak: AA
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