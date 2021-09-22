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Freni patlayan kamyon araçları biçti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- Freni patlayan kamyon araçları biçti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde freni boşalan bir kamyon duramayıp park halindeki 2 araca çarptı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - - Freni patlayan kamyon araçları biçti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde freni boşalan bir kamyon duramayıp park halindeki 2 araca çarptı.

Kaza 15.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hafriyat firmasına ait 09 L 7749 plakalı kamyon, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yokuş aşağı gitmeye başladı. Park halindeki otomobillere çarpıp durabilen kamyon, az kalsın faciaya neden oluyordu. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen bir kişi ise, kazayı haber leştirmek isteyen gazetecilere sözlü hakaretlerde bulundu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Freni patlayan kamyon araçları biçti

Freni patlayan kamyon araçları biçti

Freni patlayan kamyon araçları biçti

Freni patlayan kamyon araçları biçti
İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Freni patlayan kamyon araçları biçti - Haberler
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