Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında freni patlayan kamyon karşı yönden gelen 7 araca çarptı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında freni patlayan kamyon karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyon, freninin boşalmasıyla karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK