TARSUS, MERSİN (İHA) - Freni patlayan halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı...O anlar kamerada

Kazada 3 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada otobüs içindeki 3 yolcu yaralandı. Kaza anın kameralara yansıdı.

Olay Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sunay Atilla Üst Geçitten inen M.F.G. idaresindeki 33 C 5063 plakalı halk otobüsünün fren patladı. Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., kırmızı ışıkta bekleyen Burç M.'nin kullandığı 33 NP 627 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura idaresindeki 33 AHY 498 plakalı otomobil, Oğuz A.'nın kullandığı 33 PU 777 plakalı otomobil, Özlem D. yönetimindeki 33 PM 705 plakalı otomobil, Nebahat G. idaresindeki 33 NSJ 53 plakalı otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki 33 AIT 103 plakalı otomobil ile zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Savaş alanına dönen kavşakta trafik kapanma noktasına geldi.

Çarpmanın etkisiyle araç içinde yolculuk yapan Ali Turgay K. adlı kişi oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada otobüs içinde bulunan Ali Turgay K. ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı.