Freni patlayan buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Freni patlayan buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Freni patlayan buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de freni patlayan buğday yüklü tırın devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Mardin'de freni patlayan buğday yüklü tırın devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Derik ilçesinde meydana geldi. Freni patlayan buğday yüklü tır, kırmızı ışıkta duramayınca ileride seyir halinde olan başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın içinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Freni patlayan buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Freni patlayan buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı! Kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Salih Uçan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Freni patlayan buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 22:36:32. #1.15#

title