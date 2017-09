Freni Çekilmeyen Otomobil Trafiğe Daldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, kendi kendine hareket ederek yoğun trafikte hiçbir araca çarpmadan karşı şeride geçti. Olay, çevredeki iş yerlerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesinde bulunan polis noktası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yunus Doğan isimli sürücü, marketten alışveriş yapmak için 14 KR 014 plakalı aracını park etti. Acelesi olduğu için el frenini çekmeyi unutan Yunus Doğan'ın boşta bırakmış olduğu aracı Aydın-Kuşadası karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde yoğun trafiğin içerisinde hiç bir araca ve polis noktasında bulunan beton bloklara çarpmadan yolun karşı tarafına geçip şarampolde durabildi.



Olay, çevredeki iş yerlerinin kameralarına an be an yansıdı. El freni çekilmeyen aracın hiçbir araca çarpmadan karşıya geçmesi herkesi sevindirdi. Şarampolde durabilen aracın sadece bir noktasının çizildiği öğrenildi.



(Onur Durmuş /İHA)