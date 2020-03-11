Freni boşalıp kaldırıma çıkan otobüs az kalsın kafeye dalacaktı
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Ataşehir, Güncel

Freni boşalıp kaldırıma çıkan otobüs az kalsın kafeye dalacaktı

Ataşehir'de seyir halindeyken freni boşalan içi yolcu dolu özel halk otobüsü az kalsın faciaya sebep olacaktı.

11.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:46
Freni boşalıp kaldırıma çıkan otobüs az kalsın kafeye dalacaktı

Ataşehir'de seyir halindeyken freni boşalan içi yolcu dolu özel halk otobüsü az kalsın faciaya sebep olacaktı. Yol üstündeki kafeye dalmasına ramak kalan otobüs bir ağaca çarparak durabildi. Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önlerken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir İçerenköy'de 319 hat numaralı Kayışdağı- Kadıköy seferini yapan içi yolcu dolu özel halk otobüsünün iddiaya göre bir anda freni boşaldı. 34 ERU 28 plakalı otobüsün şoförü frenin aracı durduramayacağını anlayınca direksiyonu kırarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağaca çarpan otobüsün, içerisinde birkaç müşterisi olan kafeye ramak kala durması olası bir faciayı önledi. Kazadan sonra yolcular otobüsün içinden aşağıya indi. Kazada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mahalle sakini Tamer Bozoğlu, "Bir gürültü duyduk. Balkondan dışarı çıkıp baktığımda otobüsün ağaca çarptığını gördüm. Büyük bir faciadan dönüldü. Otobüsün freni boşalmış. Herhangi bir yaralı yok. Asıl önemli olan ağacın otobüsü durdurması. Çünkü arkasında kafe var. Kafeye de girebilirdi" dedi.

Adeta faciadan dönülen kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar ağaca çarparak durabilen otobüsün çevresinde olan biteni izliyor.

(İHA)

Freni boşalıp kaldırıma çıkan otobüs az kalsın kafeye dalacaktı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Freni boşalıp kaldırıma çıkan otobüs az kalsın kafeye dalacaktı

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