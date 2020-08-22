Freni boşaldı araçları biçti...O anlar kamerada Freni boşaldı araçları biçti.

Freni boşaldı araçları biçti...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da sıfır araç taşıyan tır, freni boşalması sonucu otoparka dalarak 5 aracı biçti, kazada 1 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Keban ilçesinde bir alabalık tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıfır araç taşıyan 06 AL 4845 plakalı tır, freni boşalması sonucu duramayarak otoparka daldı. Park halindeki 5 aracı biçen tır, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken ağaç ise devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza anında şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan Eray Doğan, "Su içmeye kalktım ve ardından korna sesi geldi. Yüklü kamyon üzerimize doğru geliyordu. Kendimizi kenara attık. 5 aracı altına aldı ve ağacı devirdi. Sürücüyü de askerler çıkardı"

Kaynak: İHA