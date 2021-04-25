FRENİ BOŞALAN VİNCİN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA 2 ÖLÜ, 5 YARALI
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FRENİ BOŞALAN VİNCİN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da freni boşalan elektrik kablosu yüklü vinç, önüne çıkan 6 aracı hurdaya çevirdi, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

HATAY'da freni boşalan elektrik kablosu yüklü vinç, önüne çıkan 6 aracı hurdaya çevirdi, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı elektrik kablosu yüklü vinç, freninin boşalması sonucu 6 araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından civardaki hastanelere kaldırıldı. Savaş alanına dönen kaza yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; elektrik kablosu yüklü vincin hızla devrildiği ve karşı şeritten gelen ticari taksi ve otomobili altına alması saniye saniye kaydedildi.

FRENİ BOŞALAN VİNCİN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA 2 ÖLÜ, 5 YARALI
FRENİ BOŞALAN VİNCİN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA 2 ÖLÜ, 5 YARALI
FRENİ BOŞALAN VİNCİN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA 2 ÖLÜ, 5 YARALI
FRENİ BOŞALAN VİNCİN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİĞİ ANLAR KAMERADA 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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