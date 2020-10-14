Freni boşalan vincin girdiği ev sahibi: Deprem oluyor sandım (2)
14.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:55
VİNÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADIÇorum'un Boğazkale ilçesinde, bahçe duvarını yıktığı 2 katlı eve çarpan vincin sürücüsü Celal Eren, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
VİNÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Çorum'un Boğazkale ilçesinde, bahçe duvarını yıktığı 2 katlı eve çarpan vincin sürücüsü Celal Eren, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR