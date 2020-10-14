Freni boşalan vincin girdiği ev sahibi: Deprem oluyor sandım (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Freni boşalan vincin girdiği ev sahibi: Deprem oluyor sandım (2)

14.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:55
Freni boşalan vincin girdiği ev sahibi: Deprem oluyor sandım (2)

VİNÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADIÇorum'un Boğazkale ilçesinde, bahçe duvarını yıktığı 2 katlı eve çarpan vincin sürücüsü Celal Eren, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

VİNÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, bahçe duvarını yıktığı 2 katlı eve çarpan vincin sürücüsü Celal Eren, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çolpan İlhan Merve Boluğur Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Freni boşalan vincin girdiği ev sahibi: Deprem oluyor sandım (2) - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:56:28. #1.14#
title