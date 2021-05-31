Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı
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Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı

Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da fireni boşalan vinç, sürücüsünün hamlesi ile tepelik alanı çarparak durabildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da fireni boşalan vinç, sürücüsünün hamlesi ile tepelik alanı çarparak durabildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keban -Ağın ilçe karayolu orman işletme şefliği yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı ilerleyen 52 K 0803 plakalı vincin bir anda freni boşaldı. Vinci durduramayan sürücü, direksiyonu

tepelik alana doğru kırdı. Hızı kesilen kamyon bir süre sonra tepelik alana çarparak durdu. Sürücü olası bir faciayı engellerken, kazada kendisi ve yayındaki arkadaşı hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe sağlık merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı
Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı
Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı
Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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