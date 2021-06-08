Freni boşalan traktör bahçe duvarı ve otomobile çarptı: 2 yaralı
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Freni boşalan traktör bahçe duvarı ve otomobile çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan traktör bahçe duvarı ve otomobile çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşalan traktörün bahçe duvarı ve park halindeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşalan traktörün bahçe duvarı ve park halindeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, belediyeye ait inşaat atıklarını toplayan traktör, Elperek Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına ardından da park halindeki otomobile çarptı.

Kazada ikiye bölünen traktörde yaralanan görevliler Erol D. ve Ertuç Ü, olay mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Freni boşalan traktör bahçe duvarı ve otomobile çarptı: 2 yaralı
Freni boşalan traktör bahçe duvarı ve otomobile çarptı: 2 yaralı
Freni boşalan traktör bahçe duvarı ve otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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