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FRENİ BOŞALAN TIR, PARK HALİNDEKİ ARACA VE BİNAYA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yokuş aşağı freni boşalan TIR, park halindeki araca ve binanın duvarına çarparak durdu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yokuş aşağı freni boşalan TIR, park halindeki araca ve binanın duvarına çarparak durdu. Kazada, TIR'da bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Ömer Kılıçarslan idaresindeki 34 ST 4609 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu yol kenarındaki istinat duvarına ve park halindeki 34 DG 0526 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hızını alamayan TIR daha sonra yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Ömer Kılıçarslan ile araçtaki Ecevit Adalı ve Semih Adalı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın çarptığı hafif ticari aracın sahibi Ahmet Akbaş ise, 'Fren yok, bir şey yok. Önce yol kenarındaki binanın istinat duvarının üstüne çıkıyor. Sonra arabayı düşürüp bizim buradaki aracımıza vuruyor. Oradan da evin duvarına giriyorö dedi.

Binaya çarpan TIR, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

FRENİ BOŞALAN TIR, PARK HALİNDEKİ ARACA VE BİNAYA ÇARPTI

FRENİ BOŞALAN TIR, PARK HALİNDEKİ ARACA VE BİNAYA ÇARPTI

FRENİ BOŞALAN TIR, PARK HALİNDEKİ ARACA VE BİNAYA ÇARPTI

FRENİ BOŞALAN TIR, PARK HALİNDEKİ ARACA VE BİNAYA ÇARPTI
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Haber: FRENİ BOŞALAN TIR, PARK HALİNDEKİ ARACA VE BİNAYA ÇARPTI - Haberler
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