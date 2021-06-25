FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
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FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yokuş aşağı hareket eden TIR, yol kenarındaki 6 otomobile çarptı, Freninin boşaldığı öğrenilen TIR, yol kenarındaki elektrik direkleri ve konteynerlere çarparak durdu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yokuş aşağı hareket eden TIR, yol kenarındaki 6 otomobile çarptı, Freninin boşaldığı öğrenilen TIR, yol kenarındaki elektrik direkleri ve konteynerlere çarparak durdu.

Kaza gece saatlerinde Gebze Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 41 R 3603 plakalı konteyner yüklü, freni boşalan TIR hareket ederek yokuş aşağı inmeye başladı. Hızlanan TIR, yol kenarındaki 6 otomobil ile 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri, trafik ve uyarı levhaları, bir dinlenme tesisinin kameriyesi ile direğe çarparak durdu. Haber verilmesi üzerine trafik, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, devrilen aydınlatma direklerindeki elektrikleri kesti.

Polis, telefonu kapalı olduğu için TIR sürücüsüne ulaşamadı. Bir görgü tanığı, TIR sürücüsünün bir ara sokağa girdiğini, 10 dakika sonra TIR'ın kendiliğinden yokuş aşağıya inmeye başladığını söyledi. Kaza anında yolun boş olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU
FRENİ BOŞALAN TIR 6 OTOMOBİL, DİREK VE KONTEYNERLERE ÇARPARAK DURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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