Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki kamyona çarptı
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Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki kamyona çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki kamyona çarptı

Afyonkarahisar'da freni boşalan Kıbrıs plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bekleyen kamyona arkadan çarptı.

Afyonkarahisar'da freni boşalan Kıbrıs plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ü., idaresindeki 921-1587 R Kıbrıs plakalı tır, iddiaya göre, freni boşalınca kontrolden çıkarak yol kenarında emniyet şeridinde bekleyen Halil İbrahim A., yönetimindeki 03 FD 841 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından kamyonun sürücü kabininde sıkışarak yaralanan Ali Ü., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında yolun boş olması olası facianın önüne geçerken, olay sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki kamyona çarptı
Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki kamyona çarptı
Freni boşalan tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki kamyona çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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