Freni boşalan tır kaza yaptı, sürücüsü yaralandı
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Freni boşalan tır kaza yaptı, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te Şelale rampalarında seyir halindeki bir tır, freninin boşalması sonucu önünde seyir halinde olan başka bir tıra çarparak devrildi.

Freni boşalan tır kaza yaptı, sürücüsü yaralandı
21.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:21

Bilecik'te Şelale rampalarında seyir halindeki bir tır, freninin boşalması sonucu önünde seyir halinde olan başka bir tıra çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden kent merkezine seyir halindeki Aytaç Yalçın yönetimindeki 07 P 5307 plakalı biber yüklü tırın, Şelale rampalarına geldiği esnada freni boşaldı. Kontrol çıkan araç nünde seyir halinde olan Hüseyin Ü. yönetimindeki 54 ABN 086 plakalı tırın kasasına çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü Aytaç Yalçın yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tırda yüklü olan biber kasaları yola savrulurken, trafik ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Kaza yapan tır çekici yardımı ile kaza yerinden çekildi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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