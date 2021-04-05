FRENİ BOŞALAN TIR, KAMYONA ÇARPTI
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FRENİ BOŞALAN TIR, KAMYONA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni boşalan TIR'ın, kamyona arkadan çarptığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni boşalan TIR'ın, kamyona arkadan çarptığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Dinar ilçe merkezindeki Hastane Kavşağı'nda freni boşalan Ali Ügü'nün (47) kullandığı TNA 062 çekici, TJV 921- 1587 R dorse plakalı TIR, Halil İbrahim Arı'ya ait 03 FD 841 plakalı kamyona arkadan çaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazayı hafif yaralı atlatan TIR sürücüsü Ali Ügü'ye sağlık ekipleri müdahaleyi ambulansta yaptı. Trafik polisleri de başka kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Maddi hasar gören araçlar incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

FRENİ BOŞALAN TIR, KAMYONA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN TIR, KAMYONA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN TIR, KAMYONA ÇARPTI
FRENİ BOŞALAN TIR, KAMYONA ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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