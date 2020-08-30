Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu İZMİR'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir TIR freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete ardından bir binanın bahçesindendeki duvara çarparak durdu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir TIR freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete ardından bir binanın bahçesindendeki duvara çarparak durdu.

Kaza, 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen içerisinde beyaz eşya bulunan park halindeki 35 RA 133 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde hareket eden TIR, önce park halinde bulunan 35 POH 94 plakalı kamyonete ardından da 35 GB 752 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından TIR, 3 katlı bir binanın bahçesinde bulunan duvara çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yol güvenliğini aldıktan sonra, TIR olay yerine çağırılan çekicilerin yardımıyla binanın bahçesinden çıkarıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA