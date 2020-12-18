Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

18.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:33
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

BİTLİS'te freni boşalan İran plakalı TIR'ın 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

BİTLİS'te freni boşalan İran plakalı TIR'ın 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Diyarbakır kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 18'nci Şube Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İran 57A16610 plakalı TIR'ın freninin boşalması sonucu önce kırmızı ışıkta bekleyen 34 DFE 020 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra Karayolları Şube Şefliği'ne ait duvara çarpan TIR, park halinde bulunan başka bir aracı da çarptıktan sonra durdu. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 ayrı araçta bulunan 4 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.


Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Freni boşalan TIR, iki araca çarptı: 2'si ağır 4 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:35:47. #1.15#
title