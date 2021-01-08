Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
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Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı

08.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:05
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı

Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan park halindeki TIR, Saroğlu ailesine ait tek katlı evin bahçe duvarına çarptı.

Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan park halindeki TIR, Saroğlu ailesine ait tek katlı evin bahçe duvarına çarptı. Molozlar nedeniyle evde mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni boşalan park halindeki TIR, yolun eğimiyle beraber hızlanarak yaklaşık 50 metre ilerideki Saroğlu ailesine ait evin bahçe duvarına çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle kapanan evin girişini açarak içeride bulunan 5 kişilik aileyi dışarı çıkardı. Kazada yaralanan olmazken evin bahçe duvarında ve girişinde yıkım oluştu.

Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı
Freni boşalan TIR evin bahçe duvarına çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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