Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te seyir halindeyken freni boşalan kum yüklü tır, yokuş aşağı savrulup devrildikten sonra alev aldı.

Gaziantep'te seyir halindeyken freni boşalan kum yüklü tır, yokuş aşağı savrulup devrildikten sonra alev aldı. Tır sürücüsü ise canını son anda kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolu kırsal Durnalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İsa G. idaresindeki 27 YS 653 plakalı kum yüklü tır, yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Freni boşalan tır, yokuş aşağı savrularak tepelik noktaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev almaya başladı. Alev topuna dönen tırın sürücüsü, ön camdan kendisini dışarı atarak canını zor kurtardı. Kazanın ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise, alev topuna dönen tırı söndürdü.

Görgü tanığı olay anlarını anlattı

Kazayı gören bir görgü tanığı Hüseyin Turan ise olay anlarını anlattı. Turan, kum yüklü tırın yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda savrularak tepelik noktaya çarptığını ve çarpmanın hemen ardından alev almaya başladığını ifade etti. Yaralı sürücüyle konuştuğunu da ifade eden Turan, "Frenin patlaması sonucu aracı durduramamış, imdat sistemini devreye sokamayınca aracı buradaki tepe noktaya vurarak durdurmuş. Son 3 haftada bu noktada aynı şekilde meydana gelen 3'ncü kaza bu" dedi.

Jandarma Trafik ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı sürücü İsa G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Erol Bulut Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Freni boşalan tır, önce savrularak devrildi, sonra alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.08.2021 22:06:00. #1.13#

title