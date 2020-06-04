Freni boşalan tanker apartmana çarparak durabildi
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Freni boşalan tanker apartmana çarparak durabildi

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan tanker apartmana çarparak durdu.

Freni boşalan tanker apartmana çarparak durabildi
04.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:46

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan tanker apartmana çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre Adatepe Mahallesi 4 Sokak'ta, 35 BPE 74 plakalı tanker, aşağıya indiği sırada freni boşaldı.

Tanker, park halindeki bir araca vurduktan sonra apartmana çarparak durabildi. Sürücü araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadı öğrenildi.

Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen tankerin boş olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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