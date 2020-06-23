Freni boşalan park halindeki minibüs inşaat duvarına çarptı Karabük'te freni boşalan park halindeki minibüs, inşaat duvarına çarparak durabildi.

Karabük'te freni boşalan park halindeki minibüs, inşaat duvarına çarparak durabildi.

Beşbinevler Mahallesi 74. Sokak'ta park halindeki 06 YB 0629 plakalı minibüs, freni boşalarak hareket etmeye başladı.

Park halindeki 34 NV 3765 plakalı otomobile çarpan minibüs, daha sonra inşaat duvarına çarparak durdu.

Hasara neden olan kaza sırasında sokakta kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA