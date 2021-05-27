Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı
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Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı

Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil uçurumdan yuvarlandı. Olay yerine yakın noktada piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 17.20 sıralarında ilçeye bağlı Kemer Plajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Harun G., 34 CJY 587 plakalı Renault marka otomobilini park edip sahile indi. Freni boşalan otomobil yaklaşık 50 metre uçurumdan yuvarlandı. Kayalıklarda asılı kalan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay sonrası kumsalda bulunan vatandaşlar panik yaşarken, kısa süre sonra otomobilde kimsenin olmadığı anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri otomobil kayalıklara uçtuğu bölgede incelemeler yaptı.

"Araba havada üzerime uçuyor sandım"

Olay anında kayalıklarda oturan Murat Boz isimli genç ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Boz yaptığı açıklamada, "Yan tarafta kayada oturuyordum, arkamdan ses geldi. Bir döndüm baktım araba havada üzerime uçuyor sandım. Daha sonra takla atarak durdu. Müdahale için geldim, aracın önünde damlayan bir sıvı gördüm, yakıt sandım. Benzin mi, dizel mi olduğunu anlamadım o yüzden müdahale edemedim. Herkes toplandı buraya, ambulans görevlileri geldi. Aracın sahibi kumsaldaydı, büyük ihtimal freni boşaldı da düştü" ifadelerini kullandı. Otomobil sürücüsü Harun G. olay yerine gelen polis ekiplerine ifade verdi. Ekipler ise yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı
Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı
Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı
Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı
Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı
Freni boşalan otomobil uçurumdan yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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