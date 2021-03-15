Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

15.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:17
Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde freni boşalan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde freni boşalan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Nehri köyü yolunda meydana geldi. Köyden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZZ 3011 plakalı otomobil, frenlerin boşalması üzerine şarampolden yuvarlanarak Şemdinli-Derecik karayoluna düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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