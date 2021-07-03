Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
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Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, freni boşalan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, freni boşalan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ercüment Altıay (26) idaresindeki 41 FY 078 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Cihan Mandacı (39) yönetimindeki 34 AGE 845 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Cihan Mandacı ile aynı araçta bulunan Ulya Deniz (7), Cihan Eliz (3) Fulya Erdem Mandacı (40) Nermin Erdem (71) ve diğer araç sürücüsü Ercüment Altıay yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslara alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 


Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı
Freni boşalan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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