Freni boşalan minibüsün çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni boşalan minibüsün çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Freni boşalan minibüsün çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da kontrolden çıkan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da kontrolden çıkan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Yıldırım'a bağlı Fidyekızık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Y. idaresindeki freni boşalan minibüs, süratli bir şekilde rampa aşağı indi. Kontrolden çıkan minibüs yoldan geçen 2 kadına çarptı. Kadınlardan Nesibe Bingöl (55) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı. Kaza sonrası istinat duvarına çarpan minibüs sürücüsünün araçta bulunan eşi araçtan fırlayarak yaralandı.

Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Nesibe Bingöl'ün cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Fidyekızık Kaplangazi Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip Fidyekızık mezarlığına defnedildi. Cenazede Nesibe Bingöl'ün yakınları gözyaşlarını tutamadı. - BURSA

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

 Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title