Freni Boşalan Minibüs, Otomobil ve Motosiklete Çarptı: 4 Yaralı
Gaziantep'te freni boşalan işçi minibüsünün önce motosiklete ardından otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te freni boşalan işçi minibüsünün önce motosiklete ardından otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Yırtıcı idaresindeki 27 S 3636 plakalı işçi minibüsü, Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi Hasip Duri Caddesi'nde freninin boşalması sonucu, önce kırmızı ışıkta bekleyen plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, ardından da Kadir Göçer'in kullandığı 27 FB 827 plakalı otomobile çarptı.
Motosiklet ve otomobili yaklaşık 25 metre sürükleyen servis minibüsü, trafik ışığı direğine çarparak durabildi.
Yaralanan sürücüler ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan cadde, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.