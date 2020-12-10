Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
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Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı

10.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:02

Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı Denizli'de akşam saatlerinde freni boşalan minibüs, park halindeki bir otomobil ile duvara çarparak durabildi.

Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde freni boşalan minibüs, park halindeki bir otomobil ile duvara çarparak durabildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde park halindeki 20 MA 0112 plakalı minibüsün yaklaşık 5 metre ilerledikten sonra park halindeki 06 FC 4705 plakalı otomobile ve duvara çarptı. Otomobil sahibi, sesi duymasıyla dışarıya çıktığında durumu fark etti. Başlangıçta çarpıp kaçma olarak düşünen otomobil sahibi, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, minibüs sahibine ulaştığında ise gerçek ortaya çıktı. Minibüs sahibi aracını yol kenara park ettiğini oraya nasıl gittiğini bilmediğini söyledi. Yapılan kontrollerde ise minibüsün frenin boşalması sonucu kayarak otomobil ve ardından duvara çarptığı anlaşıldı.

Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:01:38. #1.15#
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