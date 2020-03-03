Freni boşalan minibüs iş yerine girdi
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Freni boşalan minibüs iş yerine girdi

Amasya'da freni boşalan minibüs, bir iş yerine girerek durabildi.

03.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:07
Freni boşalan minibüs iş yerine girdi

'da freni boşalan minibüs, bir iş yerine girerek durabildi.

Akbilek Köprüsü'nde seyir halindeyken freni boşalan minibüs, 'a ait iş yerinin camlarına çarparak içeri girdi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada minibüste ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Freni boşalan minibüs iş yerine girdi
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