Freni Boşalan Midibüs Trafik Işığında Bekleyen Araçlara Çarptı: 2 Yaralı - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta freni boşalan midibüsünün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta freni boşalan midibüsünün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı.
Kazada, yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.