28.10.2019 16:22

Freni boşalan kereste yüklü TIR yokuş aşağı sürüklendi

Sürüklenen TIR ağaca çarparak durabildi

Kereste yüklü dorse, ticari aracın üzerine devrildi

Okulların tatil olması sayesinde faciadan dönüldü

İSTANBUL - Üsküdar'da yokuşta duraklayan kereste yüklü TIR, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı sürüklendi. TIR yaklaşık 200 metre sonra bir ağaca çarparak durabildi. Devrilen kereste yüklü dorse ise bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Sürücüsünün o sırada araçta olmaması ve okulların tatil olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Kazanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Üsküdar'da yaşanan TIR kazasında faciadan dönüldü. Çifte Çınar Sokak üzerindeki inşaat alanına girmek isteyen kereste yüklü TIR'ın sürücüsü, kısa bir süreliğine TIR'dan aşağı indi. Bu sırada duraklayan TIR'ın frenleri aniden boşaldı. Yokuş aşağı sürüklenmeye başlayan TIR, yaklaşık 200 metre sonra yolun kenarındaki ağaca büyük bir gürültüyle çarparak durabildi. Kerestelerin yüklü olduğu dorse ise sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç kullanılamaz hale geldi. Kerestelerin etrafa saçılması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Devrilen dorseyi ve etrafa saçılan keresteleri yoldan kaldırmak amacıyla olay yerine iş makineleri sevk edildi. Sokak çift yönlü ulaşıma kapatılarak önlem alındı. İş günlerinde çevrede bulunan okullar nedeniyle sokağın yaya trafiği açısından oldukça yoğun olduğu, bu nedenle okulların tatil olması sayesinde muhtemel bir faciadan dönüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili İHA mikrofonuna konuşan Berkant Başkaya, "Kaza saat 08.30 sıralarında yaşandı. Biz sesi duyup buraya geldik. TIR'ın dorsesi bir araca devrildi. Araç şu anda pert. Ayrıca büyük bir felaket önlendi, okulların tatil olması buna etken oldu. Çünkü aşağıda okullar var. Diğer günlerde burası çok kalabalık oluyor. Aşağıda ilkokul, ortaokul, liseler var. O saatte kimsenin olmaması büyük bir şans" dedi.

Kaynak: İHA