Freni boşalan kereste yüklü tır yokuş aşağı sürüklendi

28.10.2019 15:10

Üsküdar'da yokuşta duraklayan kereste yüklü tır, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı sürüklendi. Tır yaklaşık 200 metre sonra bir ağaca çarparak durabildi. Devrilen kereste yüklü dorse ise bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Sürücüsünün o sırada araçta olmaması ve okulların tatil olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Kazanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Üsküdar'da yaşanan tır kazasında faciadan dönüldü. Çifte Çınar Sokak üzerindeki inşaat alanına girmek isteyen kereste yüklü tırın sürücüsü, kısa bir süreliğine tırdan aşağı indi. Bu sırada duraklayan tırın frenleri aniden boşaldı. Yokuş aşağı sürüklenmeye başlayan tır, yaklaşık 200 metre sonra yolun kenarındaki ağaca büyük bir gürültüyle çarparak durabildi. Kerestelerin yüklü olduğu dorse ise sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç kullanılamaz hale geldi. Kerestelerin etrafa saçılması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Devrilen dorseyi ve etrafa saçılan keresteleri yoldan kaldırmak amacıyla olay yerine iş makineleri sevk edildi. Sokak çift yönlü ulaşıma kapatılarak önlem alındı. İş günlerinde çevrede bulunan okullar nedeniyle sokağın yaya trafiği açısından oldukça yoğun olduğu, bu nedenle okulların tatil olması sayesinde muhtemel bir faciadan dönüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili İHA mikrofonuna konuşan Berkant Başkaya, "Kaza saat 08.30 sıralarında yaşandı. Biz sesi duyup buraya geldik. tırın dorsesi bir araca devrildi. Araç şu anda pert. Ayrıca büyük bir felaket önlendi, okulların tatil olması buna etken oldu. Çünkü aşağıda okullar var. Diğer günlerde burası çok kalabalık oluyor. Aşağıda ilkokul, ortaokul, liseler var. O saatte kimsenin olmaması büyük bir şans" dedi.

(Halit Arslan - Caner Evyapan/İHA)

Kaynak: İHA