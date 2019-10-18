Freni boşalan kamyonuyla duvar arasında sıkışan sürücü öldü
Aksaray'da freni boşalan kamyonu ile duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Aksaray'da freni boşalan kamyonu ile duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Babakonağı köyüne süt almaya giden İlhami Özdemir (52), 50 NE 160 plakalı kamyonunu park etti.
Süt topladığı sırada aracının hareket ettiğini gören Özdemir, durdurmaya çalışırken duvarla kamyonun arasında sıkıştı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdemir'in cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.