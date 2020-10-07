Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar
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Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar

07.10.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:28

- Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar

Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün Sivas'ta kent merkezinde meydana geldi. İki kişinin, park halindeki kamyondan yük indirdiği esnada freni boşalan araç hareket etti. Hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hareket eden kamyondan yük indiren iki vatandaşın panik anları ve kayan kamyonu elleri ile tutmaya çalışması dikkat çekti. Kamyona elle müdahale sonuç vermezken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar
Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar
Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar
Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar
Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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