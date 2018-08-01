Kamyonet Şoförü Bir Hareketiyle Onlarca Yayanın Hayatını Kurtardı

İstanbul Sarıyer'de freni boşalan kamyonet şoförü Önder Dönmez , yayalara çarpmamak için kamyoneti ağaca doğru sürdü. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonette 1 kişi yaralanırken yayalarda zarar gören olmadı.

DURDURAMAYACAĞINI ANLAYINCA KAMYONETİ AĞACA SÜRDÜ

Sarıyer, Tarabya Meydanı'nda meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Tarabya Bayırı Caddesi'nde seyir halinde olan Önder Dönmez kontrolündeki 34 AH 9916 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Frenin boşaldığını fark eden kamyonet sürücüsü korna çalarak önündeki araçları uyarmaya çalıştı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen sürücü, aracı durduramayacağını anlayıp yayalara ve araçlara zarar vermemek için kamyoneti yol üzerinde bulunan ağaca doğru sürdü. Büyük bir gürültüyle ağaca çarpan kamyonet devrildi.

ŞOFÖRDE ÇİZİK YOK FAKAT YAN KOLTUKTAKİ ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören mahalle sakinleri kamyonet içerisinde bulunan yaralılara yardım etmek için seferber olurken sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Devrilen kamyonetin içerisinde bulunan sürücü Önder Dönmez kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta bulunan iş arkadaşı Ziya Erdoğan ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"KORNA ÇALARAK ÇEVREDEKİLERİ UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

Kamyonet sürücüsünün korna çalarak sürücüleri uyardığını belirten bir görgü şahidi," Ben kamyonetin arkasındaydım. Freni boşaldıktan sonra korna çalarak çevredekileri uyarmaya çalıştı. Öndeki herkesi kaçıştı etrafa ardından yol kenarında bulunan ağaca vurarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, ancak yanındaki arkadaşı yaralandı" ifadelerini kullandı.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafik polisleri inceleme başlattı.