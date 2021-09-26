Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de freni boşalan park halindeki kamyonet, kayarak bir araca çarptı. Bir otobüsün sürücüsü ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gıda firmasına ait nakliye aracının sürücüsü, sipariş almak için kamyoneti park edip ayrıldı. Freni boşalan araç, bulunduğu yokuşta kaymaya başladı. Kayan kamyonet, cadde üzerinde park halindeki bir araca çarparak durdu. O esnada yolda manevra yapmaya hazırlanan otobüs sürücüsü ise kamyoneti son anda fark edip durdu. Yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan AVM çalışanı Muhammet Akgün, "Sabah 09.30 civarıydı, dükkanı açtık kasadaydım. Dışarıdan ses geldiğini duydum ve camdan dışarı baktım. Bir aracın bizim şahsi aracımıza çarptığını gördüm. Gidip baktığımda ise aracın içi boştu. Sürücüsü içinde değildi. Fakat cama numarasını bırakmıştı, aradım ve geldi. Araçlara baktı ve resimlerini çektik, daha sonra aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Konuştuk, 'Freni boşalmıştır' dedi. Bizim hasarımızı karşılayacağını söyledi. Aramızda anlaştık, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Kazayı maddi hasarlı olarak atlattık" dedi. - İSTANBUL