TALAS, KAYSERİ (İHA) - Freni boşalan kamyonet çocuk parkına girdi: 2 yaralı

KAYSERİ Kayseri'nin Talas ilçesinde freni boşalan bir kamyonetin çocuk parkına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Vilayet Sokak üzerinde meydana gelen olayda park halinde olan 38 AGF 595 plakalı kamyonetin freni boşalınca apartman bahçesinde bulunan çocuk parkına girdi. Meydana gelen olayda bir kadın ile çocuk yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, belediye ekipleri de parkta zarar gören kamelyayı kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.