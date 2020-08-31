Freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde freni boşalan silaj yüklü kamyon, kavşaktaki su servis aracına çarparak yan yattı.

SAKARYA 'nın Serdivan ilçesinde freni boşalan silaj yüklü kamyon, kavşaktaki su servis aracına çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 32 Evler Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Caddeye doğru iniş yapan silaj yüklü 59 NF 625 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması nedeniyle duramayarak önce o sırada kavşakta dönüş yapan 54 B 6315 plakalı su servis aracına daha sonra da bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Serdivan Beşköprü Mahallesi ile bağlantının sağlandığı yol trafiğe kapanırken kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen 4 kişi, olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra kapalı yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya

Kaynak: DHA