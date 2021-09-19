FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ - Haberler
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FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da freni boşalınca parkta istinat duvarını yıkıp, ağaçları devirerek duran hafriyat yüklü kamyonun sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da freni boşalınca parkta istinat duvarını yıkıp, ağaçları devirerek duran hafriyat yüklü kamyonun sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, rampada hızla ilerleyen kamyonun, parkı çevreleyen taş istinat duvarına çarptığı, ardından da çevreyi yoğun toz bulutunun kapladığı görülüyor.

FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ

FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ

FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: FRENİ BOŞALAN KAMYON PARKA GİRDİ, OLASI FACİAYI YARALANAN SÜRÜCÜ ENGELLEDİ - Haberler
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